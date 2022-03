Wetteifern an der Waterkant

Die Stadt Hamburg will in den kommenden Jahren zum internationalen Drehkreuz für den Import von »grünem« Wasserstoff werden. Dafür stellten die Behörden der Hansestadt am Freitag ihre »Wasserstoffstrategie« vor. Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) betonte dabei, der »Markthochlauf« für »grünen« Wasserstoff müsse erheblich beschleunigt werden. Bis spätestens 2026 müsse man soweit sein.

Künftig soll nicht nur der regionale Bedarf an »grünem« Wasserstoff durch Importe gedeckt, sondern auch ein Teil des nationalen und europäischen Wasserstoffbedarfs über Hamburg gedeckt werden. Markus Pitz, Leiter der Stabsstelle Wasserstoffwirtschaft, sieht großes Potential: Das Gas könne landseitig per Pipeline angeliefert sowie per Schiff importiert werden.

»Hamburg will sich als verlässlicher Partner für Exportländer etablieren«, sagte Westhagemann. Aus Norwegen, Chile, Australien, Schottland und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) wolle man das Gas im...