Mit offenen Karten

Spezial Ukraine

Der Krieg in der Ukraine zeichnet sich bereits als ein bedeutendes geopolitisches Ereignis in der Geschichte des 21. Jahrhunderts ab. In einer 26minütigen Sonderausgabe widmet sich Emilie Aubry diesem Konflikt und beleuchtet die Geschichte der Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine.

Arte, Sa., 19.15 Uhr

Kabul verstummt

Viele afghanische Kulturschaffende sitzen noch in Kabul fest und fürchten um ihr Leben, die Razzien der Islamisten laufen gerade verschärft, die Welt blickt auf andere Konfliktherde. BRD 2021.

3sat, Sa., 19.20 Uhr

Beforeigners – Mörderische Zeiten

Die Ripper-Theorie

Zweite Staffel der sehr guten norwegischen SF-Serie: Die Zuwanderung von Menschen aus früheren Epochen verä...