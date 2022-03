Helden und Feinde

Montag, 28. Februar

Rosenmontag in Köln. Zehntausende marschieren ihre übliche Karnevalsparade, aber dieses Mal soll es eine Friedensdemo sein. Im Kostüm. Nach der Nummer mit den 5.000 Helmen. Die Welt muss inzwischen davon überzeugt sein, dass die Deutschen verrückt geworden sind.

Mittwoch, 2. März

Der Kanzler putscht Partei, Regierung und Parlament mit der Ankündigung einer niemals diskutierten Hochrüstung und bekommt dafür im Bundestag Beifall und 78 Prozent Zustimmung der demoskopierten Bevölkerung. Deutschland wird Kriegspartei, nie waren eine starke Linke und eine mächtige Friedensbewegung so nötig wie heute, nie waren sie so orientierungslos und schwach. Die Linkspartei zerreißt sich vor aller Augen und dabei das eigene Programm. In ihren Leuchttürmen ist das Licht ausgegangen. Wagenknecht hat schon länger den Verstand verloren, Hennig-Wellsow hatte nie welchen, und Gysi verwendet seinen dafür, die Grenzen des Opportunismus bis ins Jahr 1914 zu versch...