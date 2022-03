Neutralität gewahrt

Neu-Delhi verhält sich weiterhin neutral gegenüber Russland. Bei einem kurzfristig organisierten Treffen der führenden Vertreter der sogenannten Quad-Allianz – neben Indien die USA, Australien und Japan – gelang es am Donnerstag nicht, eine gemeinsame Positionierung in der Ukraine-Frage zu finden. Das virtuelle Treffen fand einen Tag nach dem Beschluss Indiens statt, sich bei der Abstimmung über eine Resolution gegen Russland in der UN-Generalversammlung zu enthalten. Die Resolution, in der die »Aggression Russlands gegen die Ukraine« beklagt wird, wurde von 141 Ländern unterstützt. 35 Länder enthielten sich der Stimme, und fünf Länder stimmten gegen die Resolution.

Die Vierländergruppe veröffentlichte nach dem Treffen eine sorgfältig ausgearbeitete gemeinsame Erklärung, in der es heißt, man sei darin übereingekommen, »einen neuen Mechanismus für humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe einzurichten, der das ›Quad‹-Bündnis in die Lage versetzen wird, künftig...