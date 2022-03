Schrille Töne

Für die »Atlantiker« in der CDU ist es momentan nicht leicht: Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine erfüllen die Regierungsparteien im Eiltempo alte Kernforderungen, stellen zum Beispiel eben mal 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr bereit und beerdigen die Ostseepipeline Nord Stream 2. Um das noch zu übertrumpfen, braucht es schon einen Griff ins obere Regal. Kurz vor Beginn der Klausurtagung des CDU-Bundesvorstands im saarländischen St. Ingbert spekulierte Parteichef Friedrich Merz am Freitag im Radiosender NDR Info über ein Eingreifen der NATO in der Ukraine. »Es kann eine Situation geben, in der dann auch die NATO Entscheidungen treffen muss, Putin zu stoppen«, sagte Merz und konkretisierte das so: Wenn Atomkraftwerke attackiert würden, »wenn möglicherweise sogar die Reaktorblöcke getroffen werden sollten«, müsse das Militärbündnis darüber nachdenken, ob das a...