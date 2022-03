Auf das, was noch kommt

»Manchmal ist der Frühling / von so unverhoffter Schönheit / dass man unwillkürlich stehenbleibt / wie trunken durch die Straßen treibt / betäubt von diesem Duft, beschwingt von dieser Luft / Ach, und man denkt, das kommt nie wieder …« Dass Uschi Brüning diese von Gisela Steineckert verfassten Zeilen des als Ballade beginnenden und sich zur energischen Gospelrocknummer steigernden Lieds »Wenn es so ist« je wieder anstimmen würde, hätten viele Fans der ersten LP, die Brüning mit Günther Fischer 1972 einspielte, wohl nicht erwartet – zumal gemeinsam mit dem Komponisten und Flötisten des Stücks auf einer Bühne. Doch seit 2019 geben Brüning und das neuformierte Günther-Fischer-Quintett – dem auch Urschlagzeuger Wolfgang »Zicke« Schneider angehört – regelmäßig Konzerte, das nächste am 1. Mai im Staatstheater Cottbus.

Davor aber wird sich Fischer unter die Gratulanten einreihen, die im Rahmen von zwei Shows unter dem Motto »75 Jahre – das Jubiläum« (am 10. März ...