Leipziger Showdown

Die Idee, ein literarisches Werk von mehreren Autoren schreiben zu lassen, ist nicht neu. Solche Projekte gelingen nur in seltenen Fällen. Jeder Autor bzw. jede Autorin hat seine/ihre eigene Welt im Kopf, und diese Welten samt der sie bevölkernden Figuren unterscheiden sich meist wesentlich voneinander.

Bei dem Politkrimi »Terminus Leipzig« trifft dies nur bedingt zu. Es geht um Antifaschismus. Der französische Schriftsteller Jérôme Leroy gilt als Meister des politischen Noire und hat in zahlreichen Werken den Aufstieg der radikalen Rechten in Frankreich thematisiert. Die anderen Teile des Buches stammen von dem in Berlin ansässigen Autor Max Annas. Es handelt sich also um eine gemeinsam geschriebene französisch-deutsche Koproduktion.

Die Handlung des Buches ist schnell erzählt: Christine, eine französische Polizistin, Angehörige einer Antiterroreinheit, die vorzugsweise gegen militante Rechtsradikale eingesetzt wird, bekommt einen neuen Auftrag. In Lyon is...