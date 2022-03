Autoindustrie ausgebremst

Bei immer mehr Autoherstellern stehen die Bänder still. Wegen des Ukraine-Krieges fehlten wichtige Bauteile, heißt es. BMW, VW, Audi, SEAT und Skoda haben die Produktion auf Eis gelegt und die Belegschaft zum Teil in Kurzarbeit geschickt.

Die Bayerischen Motorenwerke (BMW) stellen kommende Woche in den Werken München und Dingolfing sowie im österreichischen Steyr, im englischen Oxford und in den Niederlanden keine Autos her, weil für die Produktion wichtige Kabelbäume aus der Ukraine fehlen. Am Standort Leipzig soll eine von zwei Schichten entfallen, gab ein BMW-Sprecher am Mittwoch bekannt, in Regensburg ebenfalls – dort allerdings wegen fehlender Halbleiter. Diese Einschränkungen sollen auf zunächst eine Woche begrenzt werden, doch ist völlig offen, was anschließend passieren wird. Im Münchener BMW-Stammwerk bleiben nächste Woche rund 7.000 Beschäftigte zu Hause, in Dingolfing sind etwa 10.000 Mitarbeiter betroffen. Für die 3.200 Beschäftigten in Steyr w...