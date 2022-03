Krach in Spaniens Koalitionsregierung

Die spanische Koalitionsregierung aus sozialdemokratischem PSOE und dem Linksbündnis Unidas Podemos (UP) wird der Ukraine Offensivwaffen und Munition für ihren Kampf gegen Russland liefern. Ministerpräsident Pedro Sánchez (PSOE) kündigte am Mittwoch an, Madrid habe seine Haltung zum Ukraine-Konflikt geändert. Die Waffenlieferung solle zeigen, dass Spanien hinter Kiew stehe, so Sánchez in seiner Erklärung. Zudem rechtfertigte er die Entscheidung damit, dass der Kampf in der Ukraine »sehr ungleich ist«. Nur zwei Tage zuvor hatte er gegenüber dem öffentlichen Fernsehsender TVE noch versichert, Spanien werde sich lediglich im Rahmen der EU an Rüstungslieferungen beteiligen.

In einem Interview mit dem TV-Sender Antena 3 erklärte die ebenfalls sozialdemokratische Verteidigungsministerin Margarita Robles am Mittwoch, dass es sich um 1.370 Granatwerfer und 700.000 Schuss für Gewehre, Maschinengewehre und leichte Maschinengewehre handeln werde. Die Waffen sollen no...