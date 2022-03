Re: Umweltgift am ­Mittelmeer

Frankreichs Industrie in Fos-sur-Mer

Etwa 50 Kilometer nordwestlich von Marseille liegt die Hafenstadt Fos-sur-Mer. Die Einwohner nennen ihre Heimat Klein-Venedig, aber viele können sich an der Schönheit dieser Küste nicht mehr erfreuen, denn Frankreichs größte Industriezone mit ihren über 200 Werken liegt direkt am Mittelmeer. Seit einigen Jahren treibt die Menschen die Frage um, warum so viele von ihnen krank werden. D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Gefährlicher Müll

Verborgene Deponien der Gemeinden

Bis in die 1970er Jahre hat jede Gemeinde ihren Abfall dorthin gekippt, wo gerade Platz war. Welcher Müll wo genau liegt, ist bis heute oft unklar. In Deutschland existieren schätzungsweise bis zu 100.000 solcher Altmüllkippen. Ob sie im Altlastenkataster der Gemeinden eingetragen sind und wer für die Sanierung haftet, ist oft unklar. Wo ist die deu...