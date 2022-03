Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ausschlusskandidat des Tages: Gerhard Schröder Nico Popp Die Formierung der Gesellschaft nach Maßgabe der verbindlich gemachten Feinderklärung kommt wie erwartet gut voran. Supermarktketten kündigen an, keine russischen Produkte mehr zu verticken; Dirigenten, deren politische Standfestigkeit zu wünschen übrig lässt, werden aussortiert; der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums nimmt sich aus der Schusslinie, indem er zurücktritt. Etwas überraschend ist, dass die Premiuminszenierung nationaler Geschlossenheit ausgerechnet im Fall Gerhard Schröder durchgezogen wird. Der Mann hat sich an führender Stelle um diesen Staat verdient gemacht: Er hat Bombe...

Artikel-Länge: 1893 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen