MdB im Nebenjob

Armut kann so grausam sein. Ihr karges monatliches Salär von etwas mehr als 10.000 Euro treibt immer mehr von Deutschlands »Volksvertretern« in einen Zweit- oder Drittjob. Und weil sie mit ihrer Bedürftigkeit ungern hausieren gehen, scheuen sie das Licht der Öffentlichkeit. Nach Recherchen der Initiative Abgeordnetenwatch.de haben Mitglieder des Deutschen Bundestags in den vergangenen Jahren »hundertfach« gegen die Verpflichtung zur Offenlegung ihrer Nebentätigkeiten und der dabei erzielten Einkünfte verstoßen. In einer Pressemitteilung vom Dienstag ist von einem »sprunghaften« Anstieg in der zurückliegenden Legislaturperiode von 2017 bis 2021 die Rede. Bei insgesamt 388 Prüfungen stellte sich in 301 Fällen heraus, dass die Betroffenen die geltenden Transparenzvorschriften missachtet hatten. Davor bewegten sich die Zahlen stets im zweistelligen Bereich.

Die »starke Zunahme« verwundere nicht, äußerte sich Léa Briand, Sprecherin von Abgeordnetenwatch.de. Jah...