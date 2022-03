Lange überfällig

Es sei »überfällig seit sieben Jahrzehnten«, den Tag zum Feiertag zu machen, »an dem die Befreiung der Menschheit vom NS-Regime gefeiert werden kann«. Diese Worte von Esther Bejarano stehen in der Petition »8. Mai zum Feiertag machen!«, die von der im Juli 2021 verstorbenen Holocaustüberlebenden initiiert worden war. Mittlerweile stehen unter einer Onlinepetition auf der Plattform fast 175.000 Unterschriften. Das ist sicher auch einer vor gut zwei Jahren gegründeten Initiative mit dem Namen »Hamburger Ratschlag für den 8. Mai als Feiertag« zu verdanken. Im Sinne von Bejaranos Aufruf will die Initiative für die BRD das erreichen, was in der DDR bis 1966 und einmalig im Jahr 1985 bereits umgesetzt war: dass der Jahrestag des 8. Mai 1945 ein gesetzlicher Feiertag wird. Der »Ratschlag« wird vor allem von Studierenden der Universität getragen und von Parteien und Organisationen unterstützt wie der DKP, der Linksjugend Solid, Verdi Hamburg und der Vereinigung d...