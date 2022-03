Schutzmacht für Revisionisten

In Baden-Württemberg haben Neonazis am 77. Jahrestag der Bombardierung der Stadt Pforzheim ihren geschichtsrevisionistischen »Fackelmarsch« inklusive »Mahnwache« ungestört abhalten können. Die Aktion fand am Mittwoch abend vergangener Woche statt. Während die laut Behördenangaben rund 40 Faschisten für die Staatsgewalt offensichtlich kein Problem darstellten, protestierten mehr als 600 Nazigegner. Dazu aufgerufen hatte unter anderen ein Verbund antifaschistischer Zusammenschlüsse aus Pforzheim, Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart, Tübingen, Villingen-Schwennigen und Frankfurt am Main. Sie gingen mit dem Pforzheimer Bündnis »Initiative gegen rechts« aus verschiedenen Parteien und Gewerkschaften auf die Straße.

Nach einer Auftaktkundgebung am Bahnhof zogen die Antifaschisten in Richtung der »Mahnwache« auf den Wartberg. Dabei stieß die Demo auf Absperrungen der Polizei. Laut deren Version sollen mehrere Demonstrierende Einsatzkräfte angegriffen und versucht haben...