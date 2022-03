Zum Inhalt dieser Ausgabe | In dieser großen Zeit – Bilder und Stille Pierre Deason-Tomory Freitag, 25. Februar Im Zug sitzt vor mir ein Bundeswehr-Soldat, er hat einen Aufnäher auf der grünen Tasche, auf dem »Kampfhubschrauber Tiger« steht, und eine Stickerei mit seinem mutmaßlichen Spitznamen: Basti. Bastis Berufskollegen schießen gerade in der Ukraine aufeinander oder auf Selbstmordkommandos schlecht bewaffneter Zivilisten, während er Musikvideos schaut, breitbeinig auf dem Sitz lümmelnd, den Schmerbauch bis zur Tischkante vorgeschoben. Er macht nicht den Eindruck, sonderlich besorgt zu sein, warum auch, seine Branche hat beste Konjunkturaussichten. Alfons Mais, Generalleutnant des Bundesheeres, hat heute behauptet: »Das Heer, das ich führen darf, steht mehr oder weniger blank da.« FAZ und FDP verlangen also mehr Geld für die Armee, die CDU Niedersachsen die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Abends in der Bar Kette geraucht. Alle schauten aus ratlosen Gesichtern, nur eine von uns hatte die Katastrophe kommen sehen. Wir haben dieselben Bilder v...

Artikel-Länge: 3233 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen