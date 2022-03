Indien lässt sich nicht einspannen

In den sozialen Medien berichten indische Studenten, die aus der Ukraine fliehen, von rassistischer Schikane und Gewalt durch ukrainische Grenzer. In einem online veröffentlichten Video sind ukrainische Soldaten zu sehen, die in die Luft schießen und die Studierenden zurück in die Ukraine drängen. Eine junge Frau erzählt, sie und ihre Freunde seien von Einsatzkräften verprügelt worden, außerdem habe die Polizei versucht, ihr Auto zu rammen.

Manche sehen einen Zusammenhang zwischen dem Rassismus gegen Inder in der Ukraine und der Haltung der Regierung in Neu-Delhi zum Krieg in dem Land. In der vergangenen Woche hatte Indien beschlossen, sich bei der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat die von den USA eingebrachte Resolution, mit der Moskaus »Aggression auf schärfste« verurteilt werden sollte, seiner Stimme zu enthalten. Neben Neu-Delhi enthielten sich am Freitag auch China und die Vereinigten Arabischen Emirate, Russland legte ein Veto ein.

Derzeit sitzen noch f...