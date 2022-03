Widerstand konsolidiert sich

Auch der Sudan ist Schauplatz geopolitischer Interessen. Während Massendemonstrationen weiterhin nahezu täglich gegen die Putschregierung von General Abdel Fattah Al-Burhan stattfinden, ist seine rechte Hand, Mohammed Hamdan Daglo, am Sonnabend zu Gesprächen nach Russland gereist – ungewöhnlich in staatsmännischem Anzug und ohne Tarnkappe. Dieses Wechselspiel ist auch Al-Burhan nicht fremd, der ebenfalls je nach Intention zwischen Uniform (Stärke, Durchsetzungsmacht und Handlungsfähigkeit) und Anzug (vertrauensvoller Politiker und Staatschef) wechselt. Wobei zum Bild auch passt, dass es Gerüchte über Zerwürfnisse zwischen den beiden gibt, wie die Sudan Tribune am Sonnabend berichtete. Demnach fielen Daglos Auslandsbesuche, die ihn auch in die Vereinigten Arabischen Emirate führten, zusammen mit »verdächtigen internen Bewegungen« innerhalb der verschiedenen militärischen Fraktionen, Al-Burhan verdächtige Daglo, einen Putsch gegen ihn zu planen. Vom Spreche...