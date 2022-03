Tag der Abrechnungen

Vor dem Schweriner Schloss wehte am Dienstag die Flagge der Ukraine. Im Gebäude kam mittags der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns zu einer von den Oppositionsparteien CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP beantragten Sondersitzung zusammen, die sich mit dem Krieg in der Ukraine befasste. Wie erwartet gab es Vorwürfe vor allem an die Adresse von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die nach einer Operation noch nicht wieder dabeisein konnte. Trotz ihrer Mitteilung vom Montag, in der sie vom Bau der Pipeline Nord Stream 2 abgerückt war, ließ die Opposition es sich nicht nehmen, Schwesig ihre früheren Bemühungen um gute Kontakte zu Russland als zu große Nähe anzukreiden.

Den Vogel schoss dabei CDU-Fraktionschef Franz-Robert Liskow ab. Zwar behauptete er, es sei »nicht der Tag der großen parteipolitischen Abrechnungen«, aber nur, um dann verbal um so härter zuzuschlagen. »Die Wahrheit ist: Bis vor zwei Wochen war Manuela Schwesig eine russische Werbeikone.« ...