Urban Farming – Gärtnern fürs Klima

Das ist ja nun mal ein aktuelles Thema! Die sich selbst so nennenden GemüseheldInnen wollen Frankfurt am Main zur essbaren Stadt machen. Obst und Gemüse in Parks, auf Grünstreifen und in Vorgärten, für sie ist das die Stadt der Zukunft, die sie sich wie die meisten vor ein paar Tagen gewiss noch anders vorgestellt haben. Das Gemeinschaftsgartenprojekt, das Juliane Ranck und Laura Setzer ins Leben gerufen haben, hat mit einem politisch korrekt besetzten Garten begonnen und ist in nur zwei Jahren zu einem gut durchdachten Projekt mit über 200 Gärtnerinnen und Gärtnern herangewachsen. Ihr gemeinsames Ziel ist es, so dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Und was zu essen können wir eben wohl auch gut gebrauchen in diesen Zeiten. BRD 2022.

HR, 20.15 Uhr

Bloß nicht krank werden

