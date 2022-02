Eine Portion Hintergründigkeit – am Freitag starb der Schauspieler Manfred Borges

In einem renommierten Theaterlexikon wurde der Tod von Manfred Borges schon Mitte der neunziger Jahre vermerkt. Damals war er noch nicht mal 70. »Totgesagte leben länger«, sagte er sich und hat unverdrossen weitergespielt, sich erst mit Ende 80, nachdem er im Berliner Kriminaltheater die Titelrolle in »Inspektor Campbells letzter Fall« gespielt hatte, zur Ruhe gesetzt. Seine Hauptwirkungsstätte war jedoch das Maxim Gorki Theater, zu dessen Gründungsensemble er 1952 gehörte und wo er rund 50 Jahre lang in vielen kleinen und g...