Die große Flaute

Nun herrscht Gewissheit bei Nordex in Rostock: Der Hersteller von Windkraftanlagen schließt sein Werk, in dem Rotorblätter produziert werden. Rund 900 Beschäftigte verlieren dadurch ihre Jobs. Die Konzernleitung des Hamburger Unternehmens verkündete den Kürzungsplan am Montag auf einer Betriebsversammlung. Betroffen ist »nur« das Blattwerk. Die Produktion von Gondeln für die Windkraftanlagen bleibt erhalten. Mit der Ankündigung bestätigen sich die Befürchtungen, die der Geschäftsführer der IG Metall Rostock und Schwerin, Stefan Schad, noch am Montag morgen gegenüber jW geäußert hatte. Ob und wie die Belegschaft um ihre Arbeitsplätze kämpfen wird, ließ Schad im Gespräch mit dieser Zeitung offen.

Trotz guter Auftragslage schreibt Nordex rote Zahlen. Dass der Standort nun geschlossen wird, rechtfertigt der Konzern mit gestiegenen Kosten für Personal, Material und Logistik. »Jetzt konzentrieren wir uns vor allem da­rauf, unsere Kosten zu senken und die Qualitä...