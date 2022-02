Stiftungszweck hinfällig

Das Abbrechen der Brücken nach Russland kann der Mehrheit der Bundes- und Landespolitiker derzeit nicht schnell genug gehen. Am Montag morgen kündigte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die bereits vor dem russischen Angriff auf die Ukraine wegen ihres Festhalten an der Pipeline Nord Stream 2 als »Putin-Versteherin« diffamiert worden war, das Aus der für den Bau gegründeten Landesstiftung an. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte zuvor bereits mit Rückendeckung der Landesregierung in Schwerin das Zulassungsverfahren für die deutsch-russische Pipeline durch die Ostsee auf Eis gelegt und den Bau zweier Terminals für Flüssigerdgas (Liquefied natural gas, LNG) angekündigt. Davon profitieren vor allem die Vereinigten Staaten, die im Dezember 2021 zum weltgrößten LNG-Exporteur aufgestiegen sind.

Schwesig schrieb am Montag morgen auf Twitter: »Ich habe den Vorstand der Stiftung gebeten, die Arbeit der Stiftung ruhen zu lassen und ...