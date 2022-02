In Ternitz und anderswo

»Geschätzter Groll, hören Sie folgenden Bericht. Er geht auf meinen Radausflug in das Semmeringgebiet zurück«, sagte der Dozent. Die beiden Freunde saßen vor einem Tankstellenkiosk an der Brünner Straße in der Sonne und labten sich an Kaffee und Semmeln mit Pferdeleberkäse vom Derbysieger. So die Reklame des geschäftstüchtigen Büffetiers.

»Bekanntlich entwässert die Schwarza die östlichsten Ausläufer der Alpen, das Gebiet um Schneeberg und Rax. Der Semmering ist nicht weit, ebenso die einstige Militärhauptstadt Österreichs Wiener Neustadt, heute noch Sitz der Militärakademie. Die Schwarza durchquert das Steinfeld mit seinen Industrieanlagen wie Semperit (Gummi) und Voith (Papiermaschinen) in Wimpassing. Im Hauptort Ternitz (16.000 Einwohner) werden Rohre und andere Ausrüstungen für die Erdölförderung gefertigt. Die Industriegemeinden verzeichnen in den letzten Jahrzehnten durchgehend Bevölkerungsverluste, auch die Beschäftigtenzahlen in den Fabriken gingen...