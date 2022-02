Eskalation bereits eingepreist

Den Krieg in der Ukraine nahmen am Sonntag neben dem Bundestag auch die Außenminister der »Gruppe der Sieben« (G7) zum Anlass für eine Sondersitzung. Das nächste reguläre Spitzentreffen dieses Klubs westlicher Industrienationen in der Bundesrepublik ist unter Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für den Zeitraum vom 26. bis 28. Juni auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen geplant. In Vorbereitung dessen waren Vertreter aus der Region zu einer ersten Informationsrunde geladen. Dabei ging es vor allem um die Sorgen regionaler Unternehmen um Umsatzeinbußen angesichts möglicher Eskalationen zwischen Gipfelgegnern und den Repressionsbehörden. Die Staatsregierung gab jedoch zu verstehen, wen sie jetzt schon dafür verantwortlich machen wird.

Im Kurhaus von Krün stellten sich Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), der Garmischer Landrat Anton Speer (Freie Wähler) und Manfred Hauser, Polizeipräsident von Oberbayern Süd, den Fragen der Anwohnenden...