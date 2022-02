Porsche-und-Piëch-Clan beschenkt sich

Wie macht man es als Großaktionär, ein Unternehmen so auszuweiden, dass man die wertvollsten Teile selbst erhält, während die Neben- und Kleinaktionäre systematisch übervorteilt oder stückweise enteignet werden? Das ist ein Dauerproblem unter Kapitalisten. Aber selbst für den Rest der Welt ist es ganz interessant, wie die Mehrheitsaktionäre von VW sich selbst ein nett verpacktes Geschenk machen. Am Dienstag gab die Volkswagen-Konzernzentrale bekannt, dass man sich in »fortgeschrittenen Gesprächen« darüber befinde, einen Teil der Konzerntochter Porsche AG über die Börse zu verkaufen.

Der Luxus- und Sportwagenhersteller Porsche ist der profitabelste Teil von Europas größtem Autokonzern. Er gehört seit 15 Jahren komplett dem Volkswagen-Konzern. Porsche wollte damals Volkswagen ganz übernehmen, hatte aber in der Krise Finanzierungsschwierigkeiten und erhielt »nur« die einfache Mehrheit. Dafür ging die Sportwagenmarke Porsche an VW, während ihre alten Eigentüme...