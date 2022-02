Casado verliert Machtkampf

Der Chef der rechtskonservativen Volkspartei (PP) in Spanien wirft das Handtuch. Pablo Casado werde einen außerordentlichen Parteitag zur Wahl eines neuen Parteivorsitzenden einberufen und nicht erneut kandidieren, teilte die PP am Donnerstag in Madrid mit. Diese Entscheidung sei am frühen Morgen bei einem Treffen von Casado mit fünf Landeschefs der Volkspartei, die auch die Regierungen in ihren Regionen anführen, gefallen. Geplant sei der Parteitag für den 2. und 3. April.

Vor einer Woche hatte sich der bereits seit geraumer Zeit in der Luft liegende Machtkampf zwischen Casado und der Regionalpräsidentin von Madrid, Isabel Díaz Ayuso, zugespitzt. Casado soll eine interne Untersuchung samt Spionage gegen Ayuso in Auftrag gegeben haben, deren Regionalregierung in Madrid ihren Bruder im Rahmen eines Auftrags zur Beschaffung medizinischer Masken während der ersten Welle der Coronapandemie 2020 großzügig vergütet hatte. Daraufhin warf Ayuso dem PP-Chef vor, Vo...