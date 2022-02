»Es ist eine Grauzone«

»Aktuell treiben wir fast unausweichlich auf einen dritten Weltkrieg zu«, hieß es in einer Pressemitteilung des Bundesverbands Logistik und Verkehr (BLV-pro) vom Donnerstag. Viele Lkw-Fahrer würden nun aus Deutschland in ihre osteuropäischen Heimatländer zurückkehren, »um ihren Familien beizustehen oder Dienst an der Waffe zu leisten«. Damit drohe hierzulande ein »Versorgungskollaps«. Von leeren Regalen und »englischen Verhältnissen« war in der Mitteilung die Rede.

Am Freitag ruderte BLV-pro-Sprecher Thomas Hansche im Gespräch mit jW zurück. Das mit dem Weltkrieg würde er »heute nicht mehr so sagen«. Am Tag des Einmarschs hätten »alle verbal aufgerüstet«, mittlerweile gebe es »deutliche Statements« beider Seiten, »dass man – in Anführungsstrichen: nur – einen Krieg in der Ukraine führt«. Auch was die leeren Supermarktregale angeht, ist Hansche etwas weniger alarmistisch.

Der Vater von fünf Kindern ist kaufmännischer Leiter einer Spedition in Ludwigsfelde be...