»Deutsche Interessen« nicht berührt

Sie sollen einen afghanischen Geflüchteten mit Stöcken und Fäusten verprügelt haben: Am Freitag ging in Berlin der Prozess gegen den Polizisten Stefan K., den Maurer Dennis Y. und den Maler Phi­lipp G. in die nächste Runde. Dabei gab K. an, die beiden anderen Angeklagten vorher nicht gekannt zu haben, und hielt während des Prozesses Abstand zu ihnen. Wenig verwunderlich: Von Y. und G. existieren Fotos, die sie bei der Teilnahme an einem Neonaziaufmarsch im Bezirk Marzahn-Hellersdorf im Jahr 2016 zeigen.

Bei dem Fall geht es um einen Angriff auf den Geflüchteten Jamil Amadi (Name geändert) nach einem Fußballspiel von Union Berlin am 5. April 2017. Brisant daran ist nicht nur, dass es sich bei Stefan K. um einen Beamten handelt, der bis 2016 Teil der »EG Rex«, einer speziellen Ermittlungsgruppe des Polizeiabschnitts in Neukölln gegen Neonazis, gewesen ist. Während des laufenden Verfahrens ist K. aktuell weiterhin bei der Berliner Polizei beschäftigt. Für Auf...