»Im Sprachstil der Nazijustiz«

Im Prozess um die »NSU 2.0«-Drohschreiben vor dem Landgericht in Frankfurt am Main hat am Donnerstag die Linke-Politikerin Martina Renner als Zeugin ausgesagt. Die innenpolitische Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion gehört zu den prominenten Frauen, die Schreiben mit Beleidigungen und Drohungen bekommen haben. Die Serie begann im August 2018, Renner erhielt das erste Schreiben im Sommer 2020. Als mutmaßlich alleiniger Täter hinter den Drohschreiben steht der 54jährige Alexander M. vor Gericht. In seiner Einlassung in der vergangenen Woche hatte er bestritten, die Schreiben verfasst zu haben.

Die entsprechenden Schreiben, die sie bekommen habe, seien »in Qualität und Inhalt« nicht vergleichbar mit einzelnen Beleidigungen, die es in der Vergangenheit gegeben habe, sagte Renner aus. Es sei ihr sofort klar gewesen, »da...