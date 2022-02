Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Der Moment der Wahrheit Sehr guter Film: Die TV-Produzentin Mary Mapes möchte Gerüchten auf den Grund gehen, dass sich der amtierende US-Präsident George W. Bush als junger Mann vor dem Vietnamkrieg drücken konnte. Das führt zu einer Kette von Schwierigkeiten. Das Politdrama bezieht sich auf einen Skandal, der zunächst Bush in Nöte brachte und schließlich die ­Macher eines CBS-Fernsehbeitrags den Job kostete. Westliches ­Verständnis von Pressefreiheit eben. Im Stile einer Dokumentation nimmt James Vanderbilt bei seinem Regiedebüt eindeutig Partei für die ­preisgekrönte TV-Produzentin. USA/AUS 2015. Mit Cate Blanchett, Robert Redford. RBB, 20.15 Uhr ZERV – Zeit der Abrechnung Krimi-Sechst...

Artikel-Länge: 2167 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen