Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kapitales Gefälle Armutslöhne bei hoher Produktivität sichern überdurchschnittliche Mehrwertraten, die sich multinationale Konzerne aneignen. Über Globale Wertschöpfungsketten, Arbeitsproduktivität und Löhne Benjamin Selwyn In der kommenden Woche erscheint Heft 129 von Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung der Herausgeber den Aufsatz von Benjamin Selwyn »Globale Wertschöpfungsketten, Arbeitsproduktivität und Löhne«. (jW) Die Herausbildung von durch Leitfirmen dominierten globalen Wertschöpfungsketten war teilweise Ausdruck des Versuchs multinationaler Konzerne, mit Unterstützung von Staaten und internationalen Organisationen der Profitkrise der 1970er Jahre zu entkommen. Nach Überwindung dieser Krise wurden globalisierte Produktionszusammenhänge zusehends ein wichtiges Element der unternehmerischen Wettbewerbsstrategien, zunächst nur von Firmen aus dem Norden, später auch aus dem Süden. Wie Whalen vor mehr als zehn Jahren feststellte, »ist Hauptmotiv für das ›Offshoring‹ von Produktionen das Bestreben, die Lohnkosten zu senken (…) Ein Fabrikarbeiter aus den USA, der 21 US-Dollar die Stunde kostet, wird durch einen chi...

