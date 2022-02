Heimkehrer des Tages: Hanno Berger

Finanzkriminellen aus aller Welt samt ihrem Vermögen einen sicheren Hafen zu bieten ist ein Kernelement des Geschäftsmodells der Schweiz. Wenn die Eidgenossen einen Steuerdieb ausliefern, muss der schon arg viel Dreck am Stecken haben – so wie Hanno Berger. Der war schon vor knapp zehn Jahren ins Alpenidyll geflüchtet, nachdem die »Cum-Ex«-Machenschaften aufgeflogen waren und die erste Razzia in seinem Privathaus deutlich gemacht hatte, dass die Luft in der BRD allmählich dünn wird.

Die längste Zeit ließen die Schweizer Behörden »Mr. Cum-Ex« unbehelligt das Leben genießen. Seit v...