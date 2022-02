Die Katastrophe von Petrópolis

Mindestens 176 Tote und weiterhin mehr als 117 Vermisste: Das ist bisher die traurige Bilanz der Bergrutsche und Schlammfluten in Brasiliens ehemaliger Kaiserstadt Petrópolis in der Region Serrana von Rio de Janeiro. Erste Berichte machten ungewöhnlich heftige Regenfälle und den Klimawandel als Ursache aus – doch das ist nur die halbe Geschichte.

Petrópolis wurde vom brasilianischen Kaiser Dom Pedro II. 1843 in einem idyllischen Tal in den Bergen das Atlantischen Regenwaldes gegründet, damit er in den Sommermonaten der Tropenhitze Rio de Janeiros entfliehen konnte. Ein nur wenige tausend Einwohner zählendes, prunkvolles Operettenstädtchen, umgeben von spektakulären, bewaldeten Bergen, in denen heftige Regenfälle vor allem in den Monaten von Januar bis März nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind. Bis 1940 zählte Petrópolis nur 46.000 Einwohner. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Stadt unter den Augen der Behörden zu wachsen. In der Folge wurde i...