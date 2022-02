Zum Inhalt dieser Ausgabe | Hinter der Maske Zeitschrift Z über Friedensgefährdung und globale Wertschöpfungsketten Holger Czitrich-Stahl Die Nummer 129 der Zeitschrift Marxistische Erneuerung steht im Augenblick ihres Erscheinens fast tagesaktuell im Zeichen des Konfliktes zwischen der NATO und Russland, der sich in der Ukraine-Krise verdichtet. Dieser Konfliktschauplatz wird hier zu Recht als ein weiterer Meilenstein im Ringen um eine neue Weltordnung eingestuft, in der das geopolitische Kräfteverhältnis zwischen den USA und ihren Verbündeten einerseits sowie der VR China und Russland andererseits neu »verhandelt« werden wird. Die Kriegsgefahr ist dabei keinesfalls virtuell, sondern real. Dabei, so stellt Frank Deppe in seinem Kommentar heraus, lassen sich alter und neuer Kalter Krieg nur bedingt miteinander vergleichen, denn längst handelt es sich nicht mehr um eine Systemauseinandersetzung zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Der neue Kalte Krieg werde »durch den Kampf um die Verteilung und Neuverteilung der wirtschaftlichen und politischen Macht im Weltmaßstab nach dem Ende der System...

Artikel-Länge: 3233 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen