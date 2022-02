Brüchige Lieferketten

In diesen Tagen erscheint Heft 206 der Zeitschrift Prokla. Wir veröffentlichen daraus redaktionell gekürzt und mit freundlicher Genehmigung von Herausgebern und Autoren den Artikel von Kathrin Schäfers, Jochen Schroth und Manfred Wannöffel über »Gewerkschaftliche Gegenmacht in Unternehmensnetzwerken angesichts von Corona«. (jW)

Die globale Wirtschaft ist eng verflochten. Das ist keine neue Erkenntnis, für die es ein Virus wie SARS-CoV-2 gebraucht hätte. Neu sind jedoch die empirischen Erkenntnisse, die die Coronapandemie hervorgebracht hat. Die industriellen Wertschöpfungsketten sind hochgradig komplex und deshalb sehr vulnerabel. Die Entwicklung der globalen Arbeitsteilung im Zeitalter vor Corona lässt sich wie folgt skizzieren: War es bis in die 1980er Jahre in den westlichen Industrienationen noch üblich, dass ein Unternehmen weitgehend selbst für die Entwicklung und Montage, den Vertrieb sowie die Vermarktung seiner Produkte zuständig war, so sind nac...