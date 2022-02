Große Oper

Einen Opernring und einen Opernball gibt es nicht nur in Wien, sondern auch in Graz. Lange Zeit war das zweitgrößte Opernhaus Österreichs auch das einzige außerhalb der Hauptstadt, das Linzer Musiktheater gibt es erst seit 2013. Die heutige Grazer Oper wurde 1899 als Mehrsparten-Stadttheater erbaut, von dem Wiener Architektenduo Ferdinand Fellner und Eduard Helmer, das ganz Europa von Hamburg bis Odessa, insbesondere aber die österreichisch-ungarische Monarchie mit Theaterbauten überzogen hat. Da nun der berühmte Barockarchitekt Johann Bernhard Fischer von Erlach Kirchen und Schlösser in Wien und Salzburg gebaut hat, kein einziges Gebäude jedoch in seiner Geburtsstadt Graz, wurden Fellner und Helmer mit einem Theaterbau im »echt österreichischen« neobarocken Stil beauftragt. In dem prächtigen Repräsentationsbau versammelte sich ein Bürgertum, das eine starke deutschnationale Schlagseite hatte. Eröffnet wurde mit Schiller und Wagner; an der Fassade prangt ...