Mann und Masse

Historische Bücher haben selten eine lange Halbwertszeit. Die Perspektive auf Geschichte ändert sich ständig, nicht zuletzt im Laufe der kulturellen, sozialen und politischen Entwicklung der Gesellschaften, in denen sie geschrieben sind. Um so bemerkenswerter ist es, wenn ein Buch nach fast hundert Jahren immer noch als Referenz herangezogen wird. »Die schwarzen Jakobiner – Toussaint Louverture und die Haitianische Revolution« des trinidadischen Historikers und Aktivisten C. L. R. James (1901–1989) ist eines dieser wenigen Werke. 1938 das erste Mal veröffentlicht, wurde das Buch im Laufe der Zeit von immer neuen Bewegungen aufgegriffen – als Korrektiv zur eurozentrischen Fortschrittsgeschichte, als Analyse des kolonialen Kapitalismus und als Revolutionstheorie. Auch Fachhistoriker entdeckten es immer wieder neu.

»Große Männer machen Geschichte, aber nur solche Geschichte, die ihnen zu gestalten möglich ist. Ihre Freiheit, etwas zu erreichen, ist von den No...