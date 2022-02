Verhalten bei Atomschlag

junge Welt: Einen runden Geburtstag kann man feiern, muss man aber nicht. Ihr wolltet.

Norbert Leisegang: War das jetzt eine Frage oder eine Feststellung?

jW: Das war zugegebenermaßen eine ziemlich fragwürdige Feststellung. Also, um es etwas direkter zu formulieren: Nachdem ihr vierzig Jahre lang »ewig strahlenden musikalischen Sondermüll« produziert habt, soll nun die ganz große Fete steigen?

N. L.: Mit den großen Feten ist es wie mit den Interviews: Man kann sie geben, man kann es aber auch lassen.

Keimzeit gehört zu den Bands, die mein Leben begleitet haben. Und das zu meiner völligen Überraschung. Obwohl ich damals noch keinen einzigen Klingklang von ihnen gehört hatte, besaß ich schon als Jugendlicher eine sehr präzise Vorstellung von ihrer Musik.

Es war in den achtziger Jahren üblich, dass die Kreise Jüterbog, Luckenwalde und Belzig ihre Abiturienten gemeinsam zur vormilitärischen Ausbildung in ein GST-Lager an die Ostsee schickten. Zwei Wochen Frühsport...