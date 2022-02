Zwei Jahre ohne Aufklärung

Von Aachen bis Zwickau werden ihre Namen an diesem Sonnabend bei mehr als 100 Kundgebungen genannt. »Say their names!« heißt es auch am zweiten Jahrestag des rassistischen Anschlags von Hanau. Am 19. Februar 2020 erschoss der Rechtsterrorist Tobias Rathjen in der hessischen Stadt neun junge Menschen mit Migrationsbiographie: Ferhat Unvar, Hamza Kurtovic, Said Nesar Hashemi, Vili Viorel Paun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saracoglu, Sedat Gürbüz und Gökhan Gültekin. In Lokalen und einem Kiosk schoss der Attentäter mit Waffen, die er legal besaß, wahllos auf Menschen, bei denen er aufgrund ihres Aussehens eine nichtdeutsche Herkunft zu erkennen glaubte.

An einer Gedenkstunde der Stadt Hanau und des Landes Hessen auf dem Hanauer Hauptfriedhof nehmen am Sonnabend vormittag 100 geladene Gäste teil. Wie beim ersten Jahrestag werden neben den Angehörigen der Opfer auch Politiker zugegen sein, so Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), der Hanauer Ober...