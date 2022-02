Der therapeutische Trick

Der Einfluss therapeutischer Techniken auf das Funktionieren des Kapitalismus hat sich seit dem Scheitern der 68er-Bewegung stetig vergrößert. Das Modellbild des fordistischen Arbeiters, in den 50ern noch geprägt von der Beschneidung eigener Gefühle zum Wohle einer präzisen definierten öffentlichen Normalität, ist nun ersetzt durch die Rolle der sich selbst managenden Persönlichkeit. Anpassungsschwierigkeiten zwischen eigenen Schäden und Anforderungen der Arbeitswelt besänftigt nun Anerkennung. Die Obrigkeit schaut einem tief in die Augen und flüstert: »Ich sehe dich.« Der religiöse Subtext, der auch in der Annexion der Privatsphäre durch die digitale Pseudo-Agora sozialer Medien spukt, zeigt sich im subtilen Zwang zur heilsamen Selbstentblößung. Zeige deine Wunde und sei geheilt.

In diesem Sinne ist die titelgebende Figur der Dokumentation »Alis« keine reale Figur, sondern ein therapeutischer Trick. Der Film besteht größtenteils aus Interviews mit mehrere...