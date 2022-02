Aufschrei aus New South Wales

Ein »Dankeschön bezahlt die Miete nicht« war nur eine der vielen Botschaften, die auf Bannern und Plakaten transportiert wurden, als am Dienstag Tausende Beschäftigte aus dem Pflegebereich in einer Protestdemo durch Sydney marschierten. Doch nicht nur in Australiens größter Metropole sorgte das für jede Menge Aufmerksamkeit. In ganz New South Wales (NSW), dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat in Down Under, legen Krankenschwestern, Hebammen und andere Pflegekräfte derzeit die Arbeit nieder. Es ist der größte Streik dieser Branche seit fast einem Jahrzehnt. Und die Beteiligten sind fest entschlossen. Denn die Aktionen fanden und finden statt, obwohl die Industrial Relations Commission (IRC) zu Wochenbeginn ein Streikverbot verfügt hatte. Das Statement ist mehr als nur ein schlichter Appell. Denn nach den australischen Gesetzen ist die IRC das Organ, das üblicherweise Streitigkeiten zwischen Beschäftigten bzw. Gewerkschaften auf der einen und Unternehmerver...