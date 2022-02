Kein Plan, nur Versprechen

Die Niederlande waren auf die Coronapandemie schlecht vorbereitet. Zu diesem Schluss kommt der unabhängige Untersuchungsrat für Sicherheit (Onderzoeksraad voor Veiligheid, OVV) in seinem Bericht, der am Mittwoch der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Es handelt sich allerdings nur um den ersten Teil, der die Zeit zwischen März und September 2020 unter die Lupe genommen hat. Zwei weitere Teile sollen folgen.

Weil nicht ausreichend getestet wurde, hatte der Staat am Anfang der Pandemie höchstens eine vage Ahnung, wie weit sich das Virus in der Bevölkerung bereits verbreitet hatte. »Es gab Übungen und Drehbücher, aber nicht für eine so langanhaltende Krise«, zitierte die Tageszeitung Het Parool ­Jeroen Dijsselbloem, der seit Mai 2019 dem OVV vorsitzt, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Den Haag.

Die Regierung habe voll und ganz dem »Outbreak Management Team« (OMT) vertraut, das bei Epidemien in Aktion tritt und die Regierung in gesundheitlichen Belangen b...