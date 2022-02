»Wir wollen die Dinge ins Rollen bringen«

Am 21. Juli 2021 haben Pfizer und Biontech gemeinsam ein »Fill and Finish«-Abkommen mit Biovac bekanntgegeben, in dem es heißt, dass die »Produktion fertiger Impfdosen 2022 beginnen« sollte. Wie weit sind Sie damit?

Wir sind im Zeitplan. Wir haben gesagt, dass die Produktion im dritten Quartal 2022 beginnen soll und sind da auf einem guten Weg. Momentan wird bei uns viel gebaut, und der Technologietransfer läuft.

Zwei Tage nach der Bekanntgabe des Abkommens hat Südafrikas Wissenschaftsminister Bonginkosi Emmanuel Nzimande erklärt, dieses als ersten Schritt hin zu einer Entwicklung »unserer eigenen Impfstoffe von Grund auf« zu sehen. Helfen Pfizer und Biontech dabei?

Ich denke, wo wir alle hinkommen wollen, ist eine vollständige Impfstoffproduktion von Anfang bis Ende in Südafrika. Das muss nicht gegen Covid-19 sein. Wenn es Covid-19 ist – okay, aber ich denke, was er meinte, war einfach einer der Schritte auf dem Weg zu einer allumfassenden Produktion.

