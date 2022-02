Die große Flut von Hamburg 1962

In der Nacht zum 17. Februar 1962 drückte ein Orkan gewaltige Wassermassen von der Nordsee in die Elbe, Deiche brachen an 60 Stellen. Das Wasser überflutete tiefer liegende Stadtgebiete Hamburgs – 315 Todesopfer waren zu beklagen. D 2021.

Arte, 20.15 Uhr

Wieviel Streit braucht unser Land?

Und? Ist die Lage allen bewusst? Erstmals diskutieren die neuen Vorsitzenden von SPD und CDU, Lars Klingbeil und Friedrich Merz, in ihren neuen Rollen miteinander: Wie wollen sie die aktuellen Herausforderungen angehen? Und wo ist Kooperation nötig? Durch das Gespräch führen Angela Ulrich (RBB Inforadio) und Stefan Braun (Süddeutsche Zeitung). D 2022.

RBB, 20.45 Uhr

Scobel

Was ist Zeit?

Die Zeit läuft, rasend schnell. Wie geht man mit Zeit am besten um? Und was wäre, we...