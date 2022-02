USA lassen Günstling verhaften

Es hat nicht lange gedauert: Keine drei Wochen nach dem Ende seiner Amtszeit ist am Dienstag (Ortszeit) in Honduras der ehemalige Staatspräsident Juan Orlando Hernández festgenommen worden. Hernández werden Drogen- und Waffenhandel sowie Zusammenarbeit mit der organisierten Kriminalität zur Last gelegt. Die Festnahme hatte sich bereits im Laufe des Montags abgezeichnet, als bekannt wurde, dass die USA die Auslieferung des Expräsidenten beantragt hatten.

In der Nacht zu Dienstag umzingelten zahlreiche Polizisten und Soldaten das Haus der Familie Hernández in dem Wohngebiet der Wohlhabenden San Ignacio in der Hauptstadt Tegucigalpa. Am Mittag wurde der Expräsident schließlich festgenommen. Dutzende Menschen zogen unmittelbar danach vor das Haus und feierten die Festnahme, auch in anderen Teilen der Hauptstadt sowie in weiteren Städten des Landes kamen spontan Menschen zusammen.

Die Festnahme erfolgte trotz der Immunität, die Hernández aufgrund seiner Mitglied...