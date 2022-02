Ab zum Schamduschen

Einen wunderschönen guten Morgen! Seit dem 5. Februar wird in Quito, Ecuador, die sechste Copa Conmebol Libertadores der unter 20jährigen ausgetragen. Zwölf Teams starteten in den Wettbewerb, die jeweiligen Landesmeister plus Titelverteidiger Independiente del Valle (aus Sangolquí), der vor zwei Jahren im Finale River Plate aus Buenos Aires besiegte. Außerdem aus dem Südwesten des Landes, an der Mündung des Pazifischen Ozeans, der Orense Sporting Club aus San Antonio de Machala, der Hauptstadt der Provinz El Oro, die den Beinamen »Bananenhauptstadt der Welt« trägt; was dort aus dem Puerto Bolívar geschippert wird, landet auch in Deutschland beim Rewe im Regal. Ecuador war also mit gleich drei Teams am Start (als U-18-Meister partizipierte auch die Liga Deportivo Universitaria de Quito).

Titelverteidiger Independiente del Valle, auch Matagigantes (Riesenkiller) genannt, gewann mit drei Kantersiegen (nur ein Gegentreffer) die Gruppe A. Letztes Opfer (3:0) wa...