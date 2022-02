Genozidanerkennung gefordert

Erstmals hat sich am Montag nachmittag ein Ausschuss des Deutschen Bundestages mit der Frage befasst, ob der Überfall der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) auf die Jesiden im Nordirak als Völkermord einzustufen ist. Bei der Offensive des IS auf das traditionelle Siedlungsgebiet der jesidischen Glaubensgemeinschaft in Sindschar (kurdisch: Sengal) waren 2014 mehr als 5.000 Menschen getötet sowie rund 7.000 Frauen und Kinder versklavt worden, von 2.500 von ihnen fehlt nach wie vor jede Spur. Eine Petition, die den Bundestag zur Anerkennung des Völkermordes an den Jesiden auffordert, hatte im vergangenen Jahr das nötige Quorum von über 50.000 Unterschriften erreicht, so dass sich der Petitionsausschuss in einer öffentlichen Sitzung mit diesem Anliegen befasste. Eine Anerkennung des Völkermordes bringe zwar die Toten nicht zurück, sagte der Kovorsitzenden der Stelle für Jesidische Angelegenheiten (SJA) in Berlin, Gohdar Alkaidy, als Petent auf der Au...