»Eine Baufirma kann eine Stadt erpressen«

Ihre Fraktion ist von Anfang an gegen den Elbtower gewesen. Dabei kritisieren Sie nicht nur die Monstrosität des geplanten Baus, sondern warnen auch vor Risiken, die mit dem Projekt verbunden sind. Was fürchten Sie?

Die Gefahr ist da, dass der Elbtower am Ende als Investionsruine dasteht. Der Bau wird auf der Grundlage von Teilbaugenehmigungen hochgezogen. Wenn dann erst einmal soundsoviel investiert worden ist, dürfte es schwer sein, das Ganze zurückzunehmen oder die endgültige Baugenehmigung zu verweigern. So werden Fakten geschaffen. Ein Hochhaus mit 164 Geschossen an dieser Stelle ist für Hamburg natürlich ein Aushängeschild. Die Stadt kann sich hier eine Bauruine nicht leisten, also ist sie erpressbar. Wir haben schon mal eine solche Erpressung der Stadt erlebt, vom Konzern Hochtief beim Bau der Elbphilharomie. Die haben damals einfach gesagt: Wir bauen nicht weiter. Es gab monatelange Verhandlungen, und dann haben sie mehr Geld bekommen.

Durchgesetzt ...