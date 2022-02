Sitzfleisch aus Platin

Vor 70 Jahren durch Gott zur Chefin gewählt, feierte Königin Elisabeth II. von England am 6. Februar ihr platines Thronjubiläum. Zeitungen der Bundesrepublik, seit Jahrzehnten auf Diskurssimulation gedrillt, fragten sich angemessene Fragen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wunderte sich in einer ganzen Serie von Artikeln beispielsweise, »Wieso die Königsfamilie nicht Mountbatten, sondern Windsor heißt?«, »Wer hält wirklich das Zepter?« und wie der Jubiläumssekt des Königshauses schmeckt. In einer messerscharfen Analyse des königlichen Charakters kommt die Feuilletonkorrespondentin in London außerdem zu dem Urteil, die Queen sei tendenziell konservativ und familientreu.

Die Taz betitelt ihren Jubiläumsartikel, wie sollte es anders sein, mit »Alte weiße Frau«, faselt ein kurzes Absätzchen lang von Macht, Privileg und Rasse und irgendwelchen royalen Foodpornfanartikeln, die Bio-­Company-Kunden selbstverständlich obszön finden. Der Artikel soll eine Prise wi...