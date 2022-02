Erdogans Placebo

Die Türkei kämpft weiter mit den Folgen der hohen Inflation. Per Dekret ließ Präsident Recep Tayyip Erdogan am Sonntag die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wie Fleisch, Tee, Obst und Zucker von acht auf ein Prozent senken. Für Mehl und Brot sei die Steuer bereits gering. In einer dem Dekret vorangegangenen Rede rief Erdogan die Ladenbesitzer dazu auf, die Preise ab Montag anzupassen. Es sei eine nationale Aufgabe, die Bürde zu teilen, die der Staat auf sich genommen habe, sagte Erdogan. »Wir sitzen alle im selben Boot und jeder Schaden, den das Boot nimmt, ist ein Schaden für uns alle.«

Der türkischen Regierung zufolge soll durch diese Maßnahme die hohe Inflation eingedämmt werden. Diese beträgt aktuell laut offizieller Statistik rund 49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat Januar. Ökonomen gehen jedoch davon aus, dass sie tatsächlich noch viel höher ist. In der Hoffnung, dass ab dem Frühjahr im Bau- und Tourismussektor wieder ...